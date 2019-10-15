В думе Екатеринбурга предложили сделать реже встречи по «мусорной реформе» с жителями

Депутат думы Екатеринбурга Александр Колесников предложил сократить количество встреч представителей администрации города, МУП «Спецавтобаза» и прокуратуры с жителями районов по вопросам «мусорной реформы». Сейчас они проходят раз в месяц, и вопрос людей, как правило, один — почему такие высокие тарифы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«Сам участвовал во встречах и как депутат, и как представитель управляющей компании. Я бы, наверное, рекомендовал сделать их реже. Приходят два человека и задают вопросы, совершенно не касающиеся переработки мусора»,— отметил господин Колесников на совместном заседании комиссий по безопасности жизнедеятельности населения и по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов заметил только, что так установлено прокуратурой.

С 1 января российские регионы перешли на новую систему обращения с отходами, по которой теперь за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы, которые были выбраны в результате конкурсов. В Восточной зоне регоператором была выбрана «Спецавтобаза». С 1 июня 2019 года для категории «Население» стоимость вывоза мусора составит 474,3 руб. за куб. м отходов, для юридических лиц — 395,3 руб. куб. м. Жители многоквартирных домов платят около 101 руб. в месяц, частного сектора — 123,8 руб. Для жителей частного сектора за пределами Екатеринбурга, но в зоне обслуживания «Спецавтобазы» тариф составляет 90,1 руб., жители многоквартирных домов платят 80,2 руб.