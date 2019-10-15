Нижегородскую область предлагают перевести в другой часовой пояс Аналогичная мера уже принималась в 1981 году и была отменена через полгода.

Инициативная группа нижегородцев предлагает перевести регион из часового пояса UTC+3 в часовой пояс UTC+4.

При этом в Нижегородской области будет на час больше, чем в Москве. Соответствующая петиция создана на сайте Российской открытой инициативы, хотя пока собрала менее пятисот подписей.

Аргументы, которые приводят инициаторы смены пояса, по существу повторяют доводы сторонников перевода стрелок на час вперед на всей территории страны, но в данном случае речь идет только о Нижегородской области.

Социолог Александр Прудник считает, что наш регион относится к Московской агломерации и время, по которому он живет, должно определяться не географическими, а экономическими и социальными факторами, то есть совпадать с московским.

Напомним, что 1 апреля 1981 года при переходе страны на летнее время все регионы перевели стрелки на час вперед, а 1 октября того же года, когда большинство территорий вернулись к зимнему времени, около тридцати регионов, включая Горьковскую область, не переводили часы назад. Таким образом сложившееся более или менее естественным образом часовое зонирование было преодолено и введено строгое соответствие официальному делению на часовые пояса. Однако население выражало недовольство этим решением, в частности, в связи с тем, что многие люди продолжали фактически жить по московскому времени, в том числе, смотреть допоздна телепередачи из Москвы, и вскоре это решение было отменено. Весной 1982 года эти регионы не переводили часы на летнее время, вернувшись к привычному часовому зонированию. В итоге в Горьковской области время МСК+1 просуществовало лишь полгода.

Инициатива будет рассмотрена региональным руководством, если петиция наберет 100 тысяч голосов до 11 октября 2020 года.