В Петербурге намерены запретить автопарковку у станции метро «Ладожская»

Власти Петербурга намерены запретить парковку транспорта, расположенную перед выходом из станции метро «Ладожская». Ранее на автостоянку пожаловались местные жители, которые обратились по этому поводу в городскую администрацию. По итогам выездной проверки факт парковки автомобилей на пешеходной зоне был подтвержден, сообщает АБН.

В официальном ответе Смольного на обращение граждан говорится, что в настоящее время вопрос установки на этом объекте дорожных знаков 5.33 «Пешеходная зона» или 3.1 «Въезд запрещен» перенаправлен в ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения» и Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Об импровизированной парковке у станции метро «Ладожская» стало известно в конце прошлой недели. Опубликованный по этому поводу пост в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте» собрал около 400 комментариев.