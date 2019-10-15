Зарубежные СМИ: Как Белый дом отреагировал на введение Дональдом Трампом санкций против Сирии?

Президент США Дональд Трамп ввел санкции против Турции на $100 млрд из-за вторжения в Сирию. Американский лидер недавно обещал уничтожить турецкую экономику. Как он написал в Twitter, ограничения затронут действующих и бывших турецких чиновников, а также Минобороны и Минэнерго страны. Кроме того, США поднимут ввозные пошлины на турецкую сталь до 50% и прекратят переговоры о торговом соглашении на $100 млрд. Также Штаты могут ввести финансовые санкции, арестовать собственность и запретить въезд в страну. На прошлой неделе Трамп объявил о срочном выводе войск с севера Сирии. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал военную операцию в регионе. Как в Белом доме реагируют на решения американского лидера? И как может развиваться ситуация в Сирии Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Коммерсантъ FM”.

Как сообщает CBS, это первая конкретная попытка администрации Трампа повлиять на Турцию, союзника США в НАТО. Конгресс одобрил санкции, но спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что этой меры недостаточно, и Трамп должен отменить вывод военных из региона. Это решение президента вызвало жесткую критику со стороны республиканцев. Хотя именно сейчас Трамп больше всего нуждается в их поддержке на фоне процесса импичмента. Республиканцы пытаются отговорить Трампа от принятия решения о выводе войск, поскольку Турция продвигается все глубже в Сирию и угрожает курдским союзникам, которые в свое время помогли США победить боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство».

Как сообщает Newsweek со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Пентагона, после ухода американцев из сирийского города Манбидж, его займут российские военные. Источник издания добавил, что американцы должны уничтожить технику, которую нельзя вывезти оттуда.

По информации The New York Times, в США обсуждают вывоз тактического ядерного оружия из Турции. Как сообщил один из источников издания, когда это произойдет, наступит конец американо-турецкого сотрудничества.

Как пишет Reuters, вице-президент Майкл Пенс вскоре отправится в Сирию, чтобы стать посредником в разрешении кризиса. По словам Пенса, американцы не намерены терпеть вторжение Турции в соседнюю страну, а поэтому призывают Эрдогана положить конец насилию и сесть за стол переговоров. Как заявил Дональд Трамп, он принял решение о выводе войск ради безопасности военных. Американский президент добавил, что часть армии все-таки останется в регионе для наблюдения за боевиками «Исламского государства» на юге Сирии.

Как пишет The Guardian, не все в Белом доме критикуют Трампа за вывод войск. Некий чиновник заявил, что военные США просто не смогли бы остановить вторжение армии Эрдогана, так как американцев было слишком мало. По его словам, оставаться там было для них нелогичным и опасным. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что на следующей неделе отправится в Брюссель и попросит союзников по НАТО наказать Турцию за вторжение. По его словам, военное наступление Эрдогана привело к освобождению многих опасных террористов. Колумнист The Guardian полагает, что своими действиями по выводу войск Дональд Трамп выполняет одно из своих предвыборных обещаний — остановить бесконечные войны в других странах и вернуть военных домой.

Перед началом военной операции в Сирии Эрдоган заявил, что планирует вытеснить курдские «Отряды народной самообороны» и «Сирийские демократические силы», чтобы создать в регионе зону безопасности. Эти организации Анкара считает террористическими. Наступление турецких войск резко раскритиковали в Европе. Страны-участницы Совета Безопасности ООН призвали Эрдогана прекратить операцию на севере Сирии. Из Москвы пока звучат осторожные заявления. Так, например, помощник Владимира Путина Юрий Ушаков отметил, что действия Анкары не совсем соответствуют принципу сохранения территориальной целостности Сирии.