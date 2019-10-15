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Балаковский арбитражный управляющий отстранен от дел о банкротстве

В Балаково арбитражный управляющий исключен из саморегулируемой организации «Авангард» за нарушения Закона «О несостоятельности (банкротстве)». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Установлено, что он не включил в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве информацию о результатах проведения заседания комитета кредиторов ЗАО «Саратовгесстрой». До этого нарушения он неоднократно привлекался к административной ответственности.

Юрист был отстранен от исполнения возложенных на него обязанностей во всех делах о банкротстве.

Марина Ковалева


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