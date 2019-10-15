Сменился директор тюменского «Медицинского города»

С исполняющим обязанности директора тюменского центра «Медицинский город» Андреем Кудряковым расторгнуты трудовые отношения, говорится на официальном сайте учреждения. Его сменила Елена Неверова, которая ранее занимала должность заместителя главврача. На сайте уточняется, что господин Кудряков возглавлял «Медгород» в переходный период — пока вносились изменения в штатное расписание. Предполагается, что теперь директор замкнет на себе весь управленческий функционал, а главный врач будет отвечать за организацию медицинской помощи.

Кластер «Медицинский город» состоит из медучреждений, объединенных инфраструктурой и общей территорией: областной онкодиспансер, областная клиническая больница №1, МСЧ «Нефтяник», радиологический центр и областной офтальмологический диспансер. Андрей Кудряков возглавлял учреждение с 2013 года в должности главврача.

В августе СКР сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников «Медицинского города» по ч.2 ст. 285.2 УК РФ (нецелевое расходовании средств государственных внебюджетных фондов в особо крупном размере). По версии следствия, с января 2015 года по апрель 2019 года сотрудники предприятия потратили около 18,4 млн руб. средств ТФОМС.

Анна Макушина