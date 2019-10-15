Рассмотрение жалоб по делу «Тольяттиазота» начнется 17 октября

Рассмотрение жалоб по делу «Тольяттиазота» в апелляционном порядке в Самарском областном суде начнется 17 октября. Заседание, намеченное на 8 октября 2019 года, было отложено судейской коллегией в связи с тем, что стороны не получили ряд апелляционных жалоб либо часть из этих документов по техническим причинам не была переведена на языки, которыми владеют иностранные гражданские ответчики.

Планируется, что судебные заседания будут проходить в Самарском областном суде в период с 17 октября до 17 декабря 2019 года каждый рабочий день с 9:00 до 18:00.

Процесс, на котором экс-руководители ТОАЗа обвинялись в многомиллиардных хищениях при реализации продукции, длился с февраля 2018 года по июль 2019 года. Комсомольский районный суд Тольятти заочно приговорил экс-руководителей «Тольяттиазота» и остальных фигурантов дела к лишению свободы на срок восемь с половиной и девять лет.

Согласно официальной позиции «Тольяттиазота», «приговор является явной судебной ошибкой». «Уголовное дело, по которому постановлен приговор, по мнению Общества, является результатом корпоративного конфликта, развернутого миноритарными акционерами – АО "ОХК «Уралхим" и Седыкиным Е.Я. (ранее осужден приговором Красноглинского районного суда г. Самары от 28 июля 2017 года за действия, направленные на захват контроля над ОАО "Тольяттиазот"), с целью попытки рейдерского захвата нашего успешного предприятия, создания давления на руководство и сотрудников с использованием уголовных дел и силовой поддержки правоохранительных органов и необоснованных обвинений. Считаем, что только подробное изучение и обсуждение приговора позволит не допустить вопиющих нарушений закона, которые могут отразиться как на деятельности успешного промышленного предприятия, так и на всей экономической деятельности в РФ», – сообщается на официальном сайте предприятия.

В приговоре Комсомольского районного суда Тольятти содержится утверждение, что вся продукция ОАО «Тольяттиазот» (аммиак и карбамид), реализованная компании «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» в 2007-2012 гг., является похищенной, а денежные средства, поступившие на счета «Тольяттиазот» от «Нитрохем» в размере более 65,5 млрд руб., якобы поступили в распоряжение преступной группы. Согласно позиции химического предприятия, «аммиак и карбамид реализовывались по официальным договорам с компанией "Нитрохем Дистрибьюшн АГ ", полученные денежные средства (почти в 2 раза превышающие затраты на производство продукции) поступали в распоряжение общества и расходовались на его нужды». Представители «Тольяттиазота» также сообщали о многочисленных ошибках экспертов, чьи заключения были использованы в суде.

Юрист, управляющий партнер «MDC-law» Екатерина Курамышева полагает, что в случае неудовлетворительных решений российских судов представители ТОАЗа смогут обратиться за защитой нарушенных прав в Европейский суд по правам человека. «Данный суд рассматривает жалобы, поступивших от лиц, группы лиц или организаций, заявивших о нарушении прав, закрепленных в Европейской конвенции по правам человека. В частности статья 6 этой конвенции закрепляет право на справедливое судебное разбирательство», – рассказала юрист.

Андрей Сазонов