Минтранс РФ пока не принимал решения о закрытии ветки в Перми

Сегодня телеграм-канал «Лбов» сообщил, что все решения о закрытии участка Горнозаводской ветки СвЖД от станции Пермь II до станции Пермь I и запуске скоростного трамвая «согласованы и приняты в Москве». «Об этом со дня на день будет объявлено официально. Ветку, по планам, закроют уже к 1 ноября»,— сообщил канал. Эту же дату "Ъ-Прикамье" ранее сообщали источники, близкие к городской власти. Тогда говорилось, что готовится приказ Минтранса РФ.

Собеседник в кабмине сообщил "Ъ-Прикамье", что приказа Минтранса о закрытии участка еще нет. «Сейчас Минтранс РФ проводит процедуру закрытия ветки. Точных дат пока нет, есть еще вопросы, требующие проработки. Никакой спешки нет, надо максимально учесть все нюансы, чтобы процесс перехода для пассажиров был комфортным»,— пояснил собеседник.

Он заявил, что в качестве альтернативы для пассажиров краевыми властями планируется запустить трамвайное сообщение ровно по маршруту нынешней железнодорожной ветки, интегрированное в городской общественный транспорт. «Таких возможностей у электрички не было. Между станциями Пермь II и Пермь I и опорным пунктом Мотовилиха сейчас всего две остановки. Если там будет трамвай, остановок станет, по проектным расчетам, в два-три раза больше»,— отметил он.

Источник рассказал, что на первом этапе предполагается «закрытие и строительство трамвайного перехода на участке Пермь I — Пермь II с обеспечением подвоза пассажиров к центральным районам города с частотностью движения не менее 15–20 минут. На втором этапе — продление участков трамвайного движения до площади Восстания и по проспекту Парковому до улицы Куфонина со строительством дополнительного трамвайного туннеля в районе Перми II.