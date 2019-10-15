15 октября, вторник
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Ростов-на-Дону. Юг России

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Зарплаты в ЮФО выросли на 10%

По данным HeadHunter, средняя зарплата в Южном федеральном округе по итогам третьего квартала этого года составила 53,5 тыс. руб., что на 10%, чем на аналогичную дату прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании. Средняя зарплата по всем федеральным округам России показала рост, однако в ЮФО отмечается самая серьезная динамика.

Лидерами с точки зрения роста совокупного дохода стали Северо-Западный ФО (7,9%) и Дальневосточный ФО (4,39%). Наиболее значительный рост (около 6%) пришелся на зарплаты линейных руководителей.

Дарья Голякова


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