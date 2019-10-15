Кассационный суд рассмотрит жалобу по делу «золотых парашютов»

Бывший заместитель начальника расформированного ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) Иван Лозюк, приговоренный в 2017 году к пяти годам лишения свободы за растрату и покушение на мошенничество, обжаловал приговор в кассации. Его жалоба одной из первых поступила в Третий кассационный суд общей юрисдикции, который начал работу 1 октября.

Согласно данным из картотеки Третьего кассационного суда общей юрисдикции, сейчас жалоба находится на рассмотрении.

Помимо бывшего начальника центра тылового обеспечения Ивана Лозюка приговор в июле 2017 года вынесли экс-начальнику упраздненного ГУ МВД РФ по СЗФО генерал-майору полиции Виталию Быкову, его заместителю Александру Монастыршину и сотрудницам Светлане Шатовой и Ирине Бурхановой. Суд установил, что Виталий Быков совместно с подчиненными совершил попытку хищения 21 квартиры, которые предназначались сотрудникам управления, и растратил более 19 млн руб., выписав их сотрудникам главка в качестве премий.

Как сообщал “Ъ-СПб”, экс-начальник упраздненного ГУ МВД РФ по СЗФО был приговорен к семи годам колонии, оштрафован на 400 тыс. руб. и лишен звания генерал-майора. Александру Монастыршину и Ивану Лозюку дали три с половиной года и пять лет лишения свободы соответственно. Последнего суд также оштрафовал на 200 тыс. руб.

Марина Царева