Обозреватель ИД “Ъ” Дарья Цивина рассказывает, какие блюда в России имеют «двойников» в других кухнях мира.

Продолжаем разговор на тему гастрономических названий. Сегодня поговорим о блюдах-двойниках и блюдах-перевертышах. К первой категории относятся блюда, которые распространены далеко за пределами одного региона и даже одной страны, но при этом в каждом конкретном месте имеют свое название, так что таких драматических ситуаций как с использованием слов «пинца» и «пинса» в Москве вообще не возникает. Собственно говоря, по тому же методу многие современные компании, преимущественно азиатские, делают свои товарные знаки и логотипы неуловимо похожими на знаменитые западные бренды, но с блюдами все обстоит намного честнее. Распространение их по миру, как и модификация названий — процесс исторически оправданный и необратимый.

Никто не будет спорить, что долма, далма, дулма, дурма, толма и сарма имеют равные права на использование, также как и кебаб, кебеп, кабаб, кабоб и кябаб.

Ко второй категории относятся блюда-перевертыши, которые в чужой стране обрели совершенно другой вид и вкус. В России таких блюд больше всего из французской кухни: наша рубленая котлета имеет весьма отдаленное отношение к первоначальному мясному отрубу на косточке cotelette, так же как и овощной салат – винегрет — к одноименному соусу, грибной жюльен — к способу нарезке овощей, названному в честь месяца «июль». Да и наш компот похож на французский только по названию — там называют словом «компот» густое фруктовое пюре.