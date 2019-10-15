Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает, как жители Норвегии понимаюи наслаждение жизнью и почему северное сияние стоит увидеть своими глазами.

Норвегия сегодня! Осень — прекрасное время для путешествия в страну викингов. Яркие краски, первый морозец, вкуснейшие сезонные деликатесы и северное сияние — вот совсем краткий список причин для поездки.

Новомодный «стормвотчинг» или просто наблюдение за штормом — это вовсе не значит, что вам придется прятаться от брызг за камнями. Взирать на мощь бушующей природы вы сможете, сидя в уютном гостевом домике, ночуя на маяке или в традиционной рыбацкой хижине рорбю. Наслаждение жизнью по-норвежски — kos — именно так называют это состояние сами норвежцы. Теплый свитер, особенно ароматный осенью кофе, горячая похлебка из оленины, убаюкивающее чтение книги после пешей прогулки или того же «стормвочинга», рюмочка аквавита и умопомрачительные в это время года фотографии. А в Осло за последнее время появилось несколько удивительных саун. Пройти за день все — задача не из простых. Я не говорю уже о музеях, галереях, замках, кафе и ресторанах. Ну а фьорды прекрасны в любое время года! Кстати, осень — лучшее время для китового сафари на севере Норвегии.

Отдельная история — это северное сияние. Помню, в небольшом селении Соммарёй, знатно поужинав бараниной, жареными лисичками, запив все это кто сидром, кто чаем с морошковым вареньем, мы дружно вывалились на улицу, задрав головы в темное ненастное небо. И поначалу лишь на краю его заметили легкие неоново-зеленоватые сполохи. Но буквально через полчаса весь небосвод играл и переливался фантастическими красками. Никакие фотографии и видео не передадут тех впечатлений, которые получаешь сам, глядя на это северное чудо.