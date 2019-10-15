Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, из чего состоит программа Киевской биеннале «Черное облако», и почему некоторые работы провоцируют переосмысление места человека на планете.

В минувший уикенд в столице Украины открылась третья Киевская биеннале современного искусства, знания и политики «Черное облако». «Чорна хмара» — так называется эта институция, которая состоит из международной художественной выставки и публичной программы лекций и симпозиумов, а также перформативных практик. События биеннале продлятся до 23 ноября. Публичная программа проводится в киевском Доме кино, а вот выставка открылась в здании Научно-технической библиотеки Киевского политеха, которое само является субъектом искусства, построенным в стиле советского модернизма.

В нынешнем году Киевская биеннале стала частью Альянса восточноевропейских биеннале современного искусства, куда также входят Prague Biennale, Biennale Warszawa и OFF-Biennale Budapest. Одной из целей проекта является попытка осмысления социальных и политических трансформаций, произошедших в Восточной Европе в течение последних трех десятилетий, в том числе, как справедливо считают организаторы, под влиянием катастрофы на Чернобыльской АЭС, распада СССР и развития современных информационных технологий.

Вот некоторые из работ выставочной части биеннале: интерактивная инсталляция немецкой группы Tactical Tech «Стеклянная комната», в которой исследуются механизмы сбора персональных данных и проблема приватности в интернете; инсталляция британской художницы Сюзан Шуппли «Замедленный распад» — здесь представлены 20 передовиц газеты «Правда», от дня аварии 26 апреля до 15 мая, когда информация о катастрофе впервые была, наконец, опубликована в главной советской газете — так прослеживается связь между реальной угрозой и информационной политикой вокруг «мирного атома».

Некоторые работы провоцируют переосмысление места человека на планете и отказ от антропоцентричной перспективы в пользу признания других форм жизни. К примеру, «Кино животных» итальянского художника Эмилио Вавареллы смонтировано из видеофрагментов, снятых на камеры, прикрепленные к телам животных.

От России участвуют философ Кети Чухров и художники Кирилл Савченков и Алексей Таруц, которые сделали работы специально для биеннале.