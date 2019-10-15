Ольга Герасименко покинула департамент экономического развития Липецка

Департамент экономического развития Липецка покинула Ольга Герасименко, назначенная на пост председателя в декабре 2018 года, следует из сообщения пресс-службы мэрии со ссылкой на подписанное главой города заявление. Последним рабочим днем в администрации госпожи Герасименко стала минувшая пятница. Обязанности руководителя департамента исполняет ее заместитель Жанна Михайлова. До назначения Ольги Герасименко место оставалось вакантным с 24 октября, когда прежний руководитель ведомства Екатерина Белокопытова была назначена вице-мэром Липецка.

Ирина Лобанова