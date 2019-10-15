В рекламной кампании очков Andy Wolf снялись альпаки

В рекламной кампании австрийской марки Andy Wolf, известной своими стильными очками и оправами класса люкс, вместе с моделями в кадре появляются необычные герои — альпаки. Они позируют в естественной среде обитания на фоне пейзажей Штирии, где находятся фермы для выращивания альпак Schocklblick. Здесь же расположены штаб-квартира и производство марки и живут ее создатели Андреас Пиркхайм (Andy) и Вольфганг Шойхер (Wolf).

В осенне-зимнем сезоне марка Andy Wolf помимо обновленной классики представляет три новые модели, а цветовая гамма коллекции повторяет мотивы кампании. Оттенки коричневого, серого и зеленого характерны для природы австрийского региона Штирии.