15 октября, вторник
Войти в профиль
Стиль

Коротко

Новости

все новости

10

В рекламной кампании очков Andy Wolf снялись альпаки

В рекламной кампании австрийской марки Andy Wolf, известной своими стильными очками и оправами класса люкс, вместе с моделями в кадре появляются необычные герои — альпаки. Они позируют в естественной среде обитания на фоне пейзажей Штирии, где находятся фермы для выращивания альпак Schocklblick. Здесь же расположены штаб-квартира и производство марки и живут ее создатели Андреас Пиркхайм (Andy) и Вольфганг Шойхер (Wolf).

В осенне-зимнем сезоне марка Andy Wolf помимо обновленной классики представляет три новые модели, а цветовая гамма коллекции повторяет мотивы кампании. Оттенки коричневого, серого и зеленого характерны для природы австрийского региона Штирии.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Приложения

Стиль Часы #45

от 15.10.2019

Стиль Интерьеры#44

от 09.10.2019

Стиль Beauty#42

от 01.10.2019

Стиль Женщины#41

от 30.09.2019

Стиль Мужчины#40

от 26.09.2019

Профиль пользователя