Пермский инженерный форум посетит замминистра экономического развития РФ

Спикером одной из сессий V Инженерно-промышленного форума станет замминистра экономического развития РФ Петр Засельский. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, он примет участие в обсуждении национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Юбилейный, V Инженерно-промышленный форум пройдет в Перми 17 и 18 октября. Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, форум стал традиционной площадкой для обсуждения актуальных тем, связанных с реализацией промышленной политики Прикамья. По словам главы региона, форум позволяет поддерживать открытый диалог между властью, представителями промышленности и науки.

Главными темами ПИПФ-2019 станут промкооперация и повышение производительности труда. В программе мероприятия также представлены «Дни ЛУКОЙЛа» и «Дни Сибура» в Пермском крае, конференция «Робототехника, искусственный интеллект, общество: новые вызовы», транспортная дискуссия «Обеспечение вывоза продукции пермских предприятий на территорию России и за рубеж железнодорожным транспортом», запуск бренда группы компаний ПАО «Метафракс» и многое другое. Итоги форума подведут губернатор Пермского края Максим Решетников и президент «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.