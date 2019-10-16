Премия надвое сказала

В Лондонской ратуше Гилдхолл были объявлены лауреаты Букеровской премии по литературе, вручающейся с 1969 года. Нарушив действующий с 1993-го запрет награждать за раз более чем одного автора, жюри разделило премию между 79-летней Маргарет Этвуд (роман «Заветы») и 60-летней Бернардин Эверисто (роман «Девушка, женщина, другое»). Михаил Трофименков констатировал, что организационная революционность жюри не переросла в эстетическую.

Награждение Этвуд, букеровского лауреата 2000 года за роман «Слепой убийца», обеспечит «информацией к размышлению» что конспирологов, что острословов. Дело в том, что на обложке «Заветов», поступивших в продажу две недели назад, роман уже был поименован обладателем «Букера». Члены жюри, как честные леди и джентльмены, не смогли поставить под сомнение репутацию английского книгоиздательства и подогнали реальность под издательскую помарку.

Но на самом деле все гораздо проще.

«Букер» не может простить себе то, что в 1986 году обошел вниманием ставший затем мировым бестселлером роман Этвуд «Рассказ служанки».

Действие этой антиутопии разворачивалось в патриархально-тоталитарной республике Гилеад, где специальные рабыни вынашивали потомство для сильных мира сего. «Заветы» же — продолжение «Рассказа», три героини романа представляют уже второе поколение «служанок». Таким образом, промах 33-летней давности задним числом как бы исправлен.

Эверисто — писательница не только с именем, но и с титулом, вице-президент Королевского литературного общества. А еще — образец постколониального мультикультурализма. Ее мать — преподавательница английского языка. А отец-нигериец — сварщик, избиравшийся муниципальным депутатом от Лейбористской партии.

О «Девушке, женщине, другом» критики пишут как об удачном мозаичном портрете 12 чернокожих британок.

Впрочем, нигериец Чигоди Обиома удостоился еще более лестных отзывов. Его «Оркестр меньшинств», написанный на английском, языке племени игбо и нигерийском пиджин-инглише, называли современной «Одиссеей», замешанной на мифологии игбо. Однако 33-летний автор остался без «Букера», как и лауреат 1981 года Салман Рушди, в своем «Кихоте» переписавший на современный лад другую великую книгу — роман Сервантеса.

Свое «фи» жюри выразило и технике потока сознания, в которой были исполнены два романа из шорт-листа.

В «Утках, Ньюберипорте» Люси Эллман — это сознание домохозяйки из штата Огайо, произносящей в процессе выпечки пирога с вишнями 1020-страничный внутренний монолог, умещающийся притом в одно-единственное предложение. А в романе Элиф Шафак «Десять минут, двадцать восемь секунд в этом странном мире» — сознание турецкой проститутки, брошенной умирать в мусорном баке. Неудачу этих книг можно объяснить добротной консервативностью «Букера», для которого поток сознания остается, как и 100 лет назад, подозрительным модернистским выпендрежем.