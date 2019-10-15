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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В орловском Мценске строят завод оконной фурнитуры за 780 млн рублей

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал с ООО «Завод профессионального оборудования» соглашение о реализации на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногороде Мценск проекта по выпуску оконной и дверной фурнитуры. Об этом сообщает пресс-служба облправительства. Также сегодня господин Клычков посетил площадку строящегося производства.

Объем инвестиций в выпуск фурнитуры оценивается в 780 млн руб. Ожидается, что на предприятии смогут работать 140 человек. Цеха предприятия во Мценске займут 18 тыс. кв м.

«Цель проекта — запуск отечественного производства оконной поворотно-откидной и поворотной фурнитуры для профилей из ПВХ, дерева и алюминия, создание рентабельного выпуска конкурентоспособной продукции эконом-сегмента, сопоставимого по качеству с аналогами европейских производителей»,— рассказали в облправительстве.



Сергей Калашников


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