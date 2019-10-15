Облсуд снова отказался рассматривать апелляцию по делу бывшего сити-менеджера Челябинска

Челябинский областной суд снял с рассмотрения апелляционное представление прокурора на постановление Советского районного суда Челябинска о прекращении уголовного дела в отношении бывшего сити-менеджера Сергея Давыдова. Будет решаться вопрос об изменении территориальной подсудности из-за «наличия правовых препятствий», сообщает пресс-служба областного суда.

В мае областной суд Челябинской области уже принимал аналогичное решение. Тогда документы были направлены в Верховный суд России, и он постановил рассматривать уголовное дело в Свердловском областном суде. О каких «препятствиях для рассмотрения» идет речь, в пресс-службе пояснять не стали. По сообщениям СМИ, в апелляционной инстанции работает сестра господина Давыдова.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Челябинска Сергея Давыдова закрывали дважды. 26 августа Советский районный суд повторно прекратил производство по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Ему назначен только штраф в размере 40 тыс. руб. В марте тот же Советский райсуд уже прекращал дело бывшего сити-менеджера по ходатайству ФСБ, однако прокуратуре тогда удалось добиться нового рассмотрения.

Сергей Давыдов был задержан в сентябре 2017 года как фигурант уголовного дела о хищении средств МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети». Как сообщалось в материалах дела, чиновник поручил заключить договор между муниципальным предприятием и «Городским центром начисления коммунальных платежей», включавшим две аффилированные с господином Давыдовым организации. Центр перечислил 37 млн руб., полученных в рамках этого соглашения, на счета близких экс-сити-менеджеру компаний.