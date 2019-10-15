В суде по делу бывшего замруководителя Росгвардии по Самарской области выступят свидетели

Ленинский районный суд Самары приступает к исследованию доказательств по делу бывшего заместителя руководителя Управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова. Оно начнется с допроса четырех свидетелей со стороны обвинения. Соответствующее ходатайство на процессе заявил представитель прокуратуры.

«Прошу вызвать на следующее заседание для допроса в качестве свидетелей Кушнарева Алексея Николаевича, Ривкина Алексея Владимировича, Харченко Игоря Владимировича и Попова Александра Павловича. Они указаны в обвинительном заключении как свидетели со стороны обвинения»,– сказал гособвинитель.

Суд удовлетворил соответствующее ходатайство. После допроса свидетелей показания даст подсудимый. На первое заседание свидетели не явились.

Правоохранители считают, что Дмитрий Сазонов с 2008 года на протяжении десяти лет, когда он занимал руководящие должности в правоохранительных органах, лично и через посредников систематически получал незаконное вознаграждение от представителей частной охранной организации, которая охраняла членов ОПГ «Законовские». Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 30 млн руб.

Кроме того, бывший правоохранитель с марта 2015 по июль минувшего года получил от главы ООО «Арт-Инвест» незаконное вознаграждение на сумму около 2,5 млн руб. за помощь с открытием фотостудий компании в роддомах Самары и беспрепятственную их работу.

Георгий Портнов