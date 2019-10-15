Заболеваемость коклюшем в Удмуртии выросла в пять раз

За девять месяцев 2019 года в Удмуртии было зарегистрировано 98 случаев заболевания коклюшем, что больше аналогичного периода прошлого года в 5,4 раза. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

В большинстве случаев коклюшем заболели дети. Всего зарегистрирован 91 случай коклюша среди детей в возрасте до 17 лет, что составляет 92,8% в общей структуре заболеваемости. Отмечается, что 88% заболевших – это не привитые или не получившие полного курса иммунизации против коклюша.