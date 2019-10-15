ВТБ откроет «Теплоэнерго» кредитную линию на 500 млн рублей

Банк ВТБ стал единственным участником открытого запроса котировок на предоставление кредитной линии с лимитом 500 млн руб. для нужд АО «Теплоэнерго» (Нижний Новгород). Как сообщается на портале госзакупок, банк предоставит предприятию средства под 7,75% годовых сроком на три года. Стоимость контракта, таким образом, составит 116,25 млн руб. Добавим, что средства «Теплоэнерго» пыталось привлечь с мая.

Ранее на конкурс по предоставлению компании кредитной линии с лимитом 300 млн руб. (стоимость контракта 22,3 млн руб.) не было подано ни одной заявки.

Анастасия Еремина