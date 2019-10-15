Сибирские регионы оказались в аутсайдерах по строительству жилья

С июля 2018-го по июнь 2019 года больше всего жилья в Сибирском федеральном округе в пересчете на одного жителя построено в Новосибирской области, говорится в исследовании «РИА Новости». Меньше всего жилья построили в Кузбассе, который оказался в числе аутсайдеров.
Как сказано в исследовании, подготовленном на основе данных Росстата, лидерами в России по введенной жилой площади в пересчете на человека стали Ленинградская область (1,221 кв. м), Московская область (1,111 кв. м) и Тюменская область (0,881 кв. м), аутсайдерами — Чукотский автономный округ (0,024 кв. м), Магаданская область (0,025 кв. м) и Мурманская область (0,072 кв. м).
В последние годы в России ежегодно вводится более 75 млн кв. м жилья, что в пересчете на одного жителя страны составляет 0,52 кв. м. В Сибири этот показатель оказался выше только в Новосибирской области (0,633 кв. м), занявшей в рейтинге «РИА Новости» 16-ю строчку. Остальным сибирским регионам не удалось подняться выше 44-го места, на котором расположилась Иркутская область с показателем 0,422 кв. м.
О проблемах строительного рынка Новосибирской области читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Ввод — новый поворот»