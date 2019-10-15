Стартовали предварительные слушания по делу экс-полицейской Веры Рабинович

Предварительные слушания по уголовному делу в отношении экс-начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД по Самарской области Веры Рабинович начались в Октябрьском районном суде.

Женщине вменяется получение от бизнесмена взятки в размере 15 млн руб. за передачу уголовного дела о совершенном в отношении него мошенничестве в суд. В деле также фигурируют посредники — предприниматель Виталий Прокофьев и безработная Жанна Назарова. В настоящее время они также являются подсудимыми.

Правоохранители установили, что в декабре минувшего года Вера Рабинович при посредничестве Виталия Прокофьева и Жанны Назаровой получила в Самаре первую часть от общей суммы взятки 15 млн руб. Взятку дал бывший совладелец Завода керамического кирпича Зелимхан Темирханов, у которого владелец группы компаний «Реметалл» Андрей Кичаев ранее взял в долг крупную сумму в иностранной валюте под 3% годовых. Последний не вернул долг, и по этому факту в отношении господина Кичаева было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, Зелимхан Темирханов был признан по нему потерпевшим.

Впоследствии Зелимхан Темирханов попросил Веру Рабинович за взятку оказать давление на следователя районного следственного отдела МВД, в чьем производстве находилось уголовное дело, и ускорить его передачу в суд. В момент передачи денег полковника полиции задержали сотрудники регионального УФСБ РФ.

Георгий Портнов