Возбуждено дело по факту сноса гаражей на Разгуляе

В СУ СКР по Пермскому краю расследуется уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников управления капитального строительства. Уголовное дело возбуждено по ст. 293 УК РФ (халатность) по факту сноса гаражей на земельном участке, на котором планируется строительство нового здания театра. Выяснилось, что на участке находится несколько сотен гаражей, часть из которых были снесены подрядчиком, выполняющим строительные работы.

Как рассказали в СУ СКР, строительная организация произвела снос в нарушение условий договора. При этом должностные лица УКС не проконтролировали действия строителей, что привлекло причинение ущерба имуществу граждан. Дело находится в производстве Третьего отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР.

Собственники гаражей обратились и в прокуратуру. Надзорный орган установил, что участки расположены на землях, которые не были поставлены на кадастровый учет и не отражены на публичных кадастровых картах, а также, согласно сведениям Росреестра, сведения из БТИ департаментом не запрашивались.

29 ноября 2018 года начальником департамента земельных отношений было вынесено распоряжение о предварительном согласовании передачи, после чего УКС были проведены кадастровые работы, два участка были поставлены на кадастровый учет. В итоге в декабре ДЗО предоставил их в безвозмездное пользование управлению капстроительства.

Как следует из материалов проверки, эти земельные участки совпадают с границами другого, предоставленного под уже существовавшие к тому времени гаражные боксы. Таким образом, исключительное право на из приобретение было у владельцев гаражей. Их право собственности на данные объекты недвижимости в судебном порядке не оспорено.