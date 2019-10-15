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Фото: Андрей Абрамов

Муниципальные предприятия становятся рентабельными

В числе лидеров оказался ЕЦМЗ, который проверяют в связи со вспышкой дизентерии в школе № 47.

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По итогам шести месяцев 2019 года 11 из 17 муниципальных предприятия Нижнего Новгорода сработали в плюс.


Промежуточные итоги подвели в департаменте экономического развития и закупок.

Общий объем выручки муниципальных предприятий Нижнего ЗА СКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ составил 3,8 млрд рублей, что на 30% выше, чем за аналогичный период 2018 года. Лучший результат у «Нижегородпассажиравтотранса», который заработал 951.6 млн. На втором месте главный поставщик питания в школьные и дошкольные учреждения компания ЕЦМЗ с результатом 849,6 млн. Далее следует муниципальное предприятие «Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского районе», заработавшее 730,5 млн. Максимальный убыток понесли «НижегородгражданНИИпроект» и «Нижегородская городская транспортная компания», которые практически не вели производственной деятельности.

Напомним, что оказавшееся в числе лидеров по финансовым показателям муниципальное предприятие ЕЦМЗ в настоящее время проверяется в связи со вспышкой дизентерии в школе № 47, где 26 детей заболели, причем инфекция была обнаружена у сотрудника пищеблока, являющегося сотрудником ЕЦМЗ.

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