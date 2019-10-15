Начался сбор подписей за присоединение Новинок к Нижнему Новгороду

Обманутые дольщики, купившие квартиры в долгостроях на территории Новинок, начали сбор подписей за присоединение этого сельсовета к Нижнему Новгороду.

Это их своеобразный ответ тем жителям Новинок, которые остались не удовлетворены формальным, по их мнению, характером общественных слушаний и потребовали проведения референдума или опроса населения сельсовета. Напомним, что недовольные решением о присоединении к областному центру жители Новинок обратились с письмом в Администрацию Президента РФ, Общественную приемную Владимира Путина, к губернатору, мэру Нижнего Новгорода, главе Богородского района и депутатам Госдумы и Заксобрания с изложением своей позиции и требованием ответить на вопросы, заданные на слушаниях.

Дольщики крупнейших жилых комплексов «Окский Берег» и «Новинки Смарт Сити» дают другую оценку этим событиям.

«Всего в зале было не более 100 человек. К сожалению, даже из этого числа людей жителей ОБ и Смарт Сити было не более 10 человек.... Зато были местные старожилы, жители частного сектора, которые очень активно высказали свою позицию – ПРОТИВ. И заодно в очередной раз продемонстрировали свое отношение к нам, «понаехавшим», - сообщается в одной из групп в социальной сети.

Позицию сторонников присоединения к Нижнему Новгороду прокомментировал «ЪFM Нижний Новгород» представитель инициативной группы многострадального ЖК Андрей Белов.

В общей сложности сообщения в группах обманутых дольщиков прочитали около пяти тысяч человек. В ходе активного обсуждения высказываются позиции как за присоединение к Нижнему Новгороду, так и против.