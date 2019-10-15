Свердловский губернатор получит полномочия утверждать уставы казачьих обществ

Глава Свердловской области получит полномочия утверждать уставы районных казачьих обществ, а также согласовывать окружные и войсковые, действующих на территории двух и более субъектов страны. Соответствующие поправки будут внесены в закон «О российском казачестве на территории Свердловской области» в осеннюю сессию областного заксобрания. Как пояснили в пресс-службе заксобрания, изменения связаны с вступлением в силу указа президента РФ от 28 августа.

«Казачьи общества играют все большую роль в современном российском обществе, особенно это заметно в малых территориях, где казачество несет не только функцию поддержания правопорядка, но и является социально значимой и даже градообразующей единицей»,— пояснила необходимость поправок спикер регионального парламента Людмила Бабушкина.

По данным Министерства юстиции России, в Свердловской области зарегистрировано 76 казачьих обществ, объединяющих 7 тыс. человек. Вопросы казачества в регионе курирует первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Вадим Дубичев.

Евгений Минин