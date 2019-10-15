Жителя Ставрополья будут судить за хищение 4,5 тонн нефти из скважин

Нефтекумский районный суд Ставропольского края рассмотрит дело жителя соседнего региона, обвиняемого в хищении нефти (ч.1 ст. 158 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным следствия, в сентябре этого года мужчина выкачал 4,5 т нефтепродуктов из нескольких скважин, принадлежащих нефтедобывающей компании региона. Полицейские задержали злоумышленника ночью с наполненной нефтью автоцистерной. В отделе внутренних дел подозреваемый дал признательные показания и сообщил, что нефтепродукты он планировал вывезти и продать за пределами Ставрополья, предварительно замаскировав цистерну арбузами.

Дарья Голякова