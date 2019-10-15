Сбербанк провел 300 миллионов оплат проезда банковской картой в общественном транспорте с начала года

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Количество транзакций, проведенных Сбербанком, в транспортном эквайринге достигло 300 миллионов с начала этого года. На данный момент оплатить проезд банковской картой через эквайринг Сбербанка можно в 90 городах на 50 тысячах транспортных средств. Сбербанк является мировым лидером в данной индустрии. Ежемесячно количество поездок в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро, оплаченных с помощью эквайринга Сбербанка, превышает 50 млн.

В ряде городов доля оплаты проезда банковскими картами уже превышает 30% от общего пассажиропотока. К 2021 году Сбербанк намерен обеспечить возможность безналичной оплаты проезда в транспортных средствах всех городов России с населением свыше 100 тысяч человек, а доля оплат банковскими картами прогнозируется на уровне 50% от всего пассажиропотока. Помимо подключения к сервису новых городов, Сбербанк ставит целью применение на банковской карте всех имеющихся инструментов оплаты, которые сейчас реализованы на небанковских носителях – это различные предоплаченные абонементы, накопительные скидки, социальные поездки, мультимодальные решения для всех видов транспорта. Также стоит отметить, что на сегодняшний день внедрение эквайринга завершено во всех метрополитенах страны.

Клиенты могут оплачивать проезд в городском транспорте с помощью бесконтактной банковской карты или смартфона с подключенным сервисом Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay. Запуск бесконтактных платежей на транспорте дает возможность существенно сократить время обслуживания пассажира, делая поездку более комфортной. Клиенты экономят время также благодаря тому, что отсутствует необходимость покупки и пополнения транспортных карт, ведь платеж осуществляется прямо с банковского счета. Кроме того, в периоды запуска промопредложений есть возможность получить скидку при оплате проезда по карте.

Перевозчикам сервис безналичной оплаты проезда позволяет повысить качество обслуживания клиентов, снизить операционные расходы и увеличить собираемость выручки.

- Развитие безналичного расчета в России является одним из стратегических приоритетов банка. Мы намерены и дальше наращивать количество городов, в которых будет доступна оплата проезда с помощью банковской карты – уже в 2020 году их число достигнет 150. Благодаря сервису бесконтактной оплаты наши клиенты смогут экономить не только время, но и средства – помимо постоянно действующих скидок на оплату проезда банковской картой, в периоды разнообразных акций у них будет возможность получать дополнительные скидки, - рассказала заместитель Председателя Правления Сбербанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Светлана Кирсанова.

Возможность оплаты проезда на общественном транспорте была запущена Сбербанком в феврале 2015 года. Самый масштабный проект реализован в Московской области, где 10,5 тысяч транспортных средств обеспечивают ежедневый объем в почти 500 тысяч проведенных транзакций по оплате проезда.