В Краснодарском крае проведут ревизию кадрового резерва

На Кубани формируется три кадрового резерва среди государственных служащих, управленческих кадров и муниципальной власти. В них состоит 3300 человек, и раз в три года они обновляются. Однако, как сообщил первый вице-губернатор региона Андрей Алексеенко на совещании в краевой администрации, существует проблема отсутствия целевых подготовленных кадров. «Это говорит о неправильных принципах формирования резерва», – подчеркнул первый замглавы региона.

По словам руководителя управления кадровой политики администрации края Геннадия Стрюка, на муниципальном уровне резерв зачастую формируется по принципу аттестации без системной подготовки кадров. Есть муниципалитеты, где резерва управленческих кадров не существует. В ближайшее время специалисты из края направятся в эти территории для оказания технологической поддержки.

Руководителям органов исполнительной власти и главам муниципалитетов поручено до 1 ноября провести полную ревизию и до конца года сформировать кадровый резерв.

Василий Хитрых