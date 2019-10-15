Обыск переместился в помещение штаба Навального в Уфе

Следователи СКР около часа назад начали обыск в помещении уфимского штаба главы ФБК Алексея Навального. В оперативных мероприятиях участвуют пять следователей. Они осматривают мебель, тумбочки, столы, шкафы, сообщает корреспондент “Ъ-Уфа” с места событий.

В штабе кроме следователей находится юрист штаба Федор Телин. Обыск в помещении уфимского штаба — повторный. Первый был проведен в сентябре. Тогда же оперативники обыскали также квартиры Федора Телина, его родителей, руководителя штаба Лилии Чанышевой. У них была изъята техника, а у родителей господина Телина — все хранившиеся дома личные денежные сбережения.

Сегодня обыски прошли у нескольких волонтеров штаба — Ольги Комлевой, Александры Масловой, Альберта Гаскарова. У них также изъята техника. С некоторых волонтеров взята расписка о неразглашении.

Влада Шипилова, Наталья Павлова