Адвоката из Удмуртии будут судить за хранение наркотиков

В Удмуртии в суд передано уголовное дело в отношении 37-летнего адвоката, обвиняемого в незаконном приобретении и хранение без цели сбыта наркотиков, совершенное в значительном размере. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по республике. Он ранее уже привлекался к административной ответственности за употребление запрещенных препаратов.

По версии следствия, в августе 2019 года адвокат незаконно приобрел и хранил наркотики в собственном автомобиле для личного употребления. В этот же день он был задержан с поличным оперативными сотрудниками МВД по Удмуртской Республике. При осмотре его автомобиля они обнаружили пакет с наркотическим веществом, массой 0,33 грамма, что является значительным размером.

В ходе расследования уголовного дела выполнен значительный объем следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. Проведено свыше пяти экспертиз, допрошены многочисленные свидетели, проведены очные ставки. Обвиняемый признал свою вину. С учетом собранной доказательственной базой, уголовное дело направлено с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд.