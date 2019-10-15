Южная Корея потратит $50 млрд на разработку беспилотных и летающих автомобилей

Правительство Южной Кореи потратит 60 трлн вон ($50 млрд) в течение ближайших десяти лет, чтобы ускорить разработку и внедрение транспорта нового типа и начать его коммерциализацию раньше намеченных сроков. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на заявление президента страны Мун Чжэ Ина. По словам главы государства, первые полностью автономные автомобили будут представлены в 2024 году, а их коммерческая реализация начнется в 2027 году. Ранее южнокорейские власти планировали коммерческий запуск таких автомобилей только в 2030 году. На развитие необходимых технологий и создание соответствующей инфраструктуры правительством будут выделены $1,85 млрд.

Кроме того, президент Южной Кореи заявил, что электромобили и авто на водородных двигателях к 2030 году должны будут составлять уже треть от всех продаваемых в стране машин. Сейчас на их долю приходится около 2,6%. А чтобы стимулировать их создание и распространение, власти намерены увеличить размер субсидий для покупателей и вдвое снизить цены на водород по сравнению с их текущим уровнем. Также к 2030 году будет увеличено число зарядных станций для электромобилей — до 15 тыс., и заправочных станций для водородных двигателей — с нынешних 31 до 660.

Что касается летающих авто, то соответствующие правила их эксплуатации и законы будут разработаны властями страны к 2023 году, а их коммерческий запуск в стране должен состояться к 2025 году.

Кирилл Сарханянц