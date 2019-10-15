На Кубани экс-сотрудника уголовного розыска будут судить за превышение полномочий

В суд для рассмотрения по существу передано уголовное дело в отношении бывшего оперуполномоченного уголовного розыска полиции Мостовского района. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Как сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю, полицейский в январе этого года проводил доследственную проверку по заявлению женщины о мошенничестве. По версии следствия, оперуполномоченный от имени заявителя изготовил объяснение, где уменьшил сумму ущерба, а также подделал протокол осмотра места происшествия, указав ложные сведения о его результатах и участвовавших в нем лицах. По результатам проверки в возбуждении уголовного дела было отказано.

Однако позже отдел дознания все же возбудил дело по заявлению женщины. В отношении полицейского, который был позже уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, возбудили уголовное дело.

Василий Хитрых