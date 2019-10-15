Каменск-Шахтинский возглавил антирейтинг по качеству дорог и доступности парковок

Жители Каменска-Шахтинского Ростовской области ниже всех оценили качество дорог и парковок у себя в городе, сообщает пресс-служба Domofond.ru.

Специалисты портала в рамках исследования опросили жителей 200 городов России. Респондентам было предложено оценить утверждение «Меня устраивает качество дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе» по шкале от одного до десяти, где один означает «полностью несогласен», а десять — «полностью согласен». Для каждого города был рассчитан средний балл, который показывает, насколько жители страны довольны состоянием дорог и парковок. Каменск-Шахтинский по итогам опроса набрал 1,8 балла из десяти.

Второе место в антирейтинге занял второй город Ростовской области — Шахты. Там средняя оценка составила 2,3 балла. На третьем месте с тем же результатом расположилась Воркута Республики Коми.

Выше всех уже третий год подряд дороги и парковки у себя в городе оценивают жители Грозного. В этом году город набрал 7,5 балла. На втором месте Тюмень (семь баллов) на третьем — Губкин Белгородской области (семь баллов).

В целом по стране жители 200 городов России оценили качество парковок и дорог на 4,5 баллов из десяти.

Дарья Голякова