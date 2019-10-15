15 октября, вторник
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Начата доследственная проверка по факту вспышки дизентерии в школе N47

Инфекция обнаружена у работника пищеблока.

от

Следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области начало доследственную проверку школы №47 Нижнего Новгорода из-за массового заболевания детей острой кишечной инфекцией.


Об этом сообщается на сайте ведомства. Напомним, что в общей сложности отравление получили более 20 детей. На данный момент учебный процесс в школе приостановлен.

Сотрудники СУСК намерены установить причины инфекционного заражения школьников. Для этого изъята необходимая документация, также отобраны образцы воды и продуктов, которые использовались в пищеблоке для приготовления блюд.

При этом в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщили, что выявлен носитель дизентерии в школе № 47. Им оказался работник пищеблока. Уточняется также, что работники пищеблока являются сотрудниками Единого центра муниципального заказа, осуществляющего деятельность по организации питания в учебных заведениях Нижнего Новгорода, в том числе, в школе № 47.

Роспотребнадзор также информирует, что санитарно- эпидемическое расследование продолжается. Материалы расследования будут переданы в следственные органы. Кроме того, управление Роспотребнадзора сообщает, что готово оказать содействие в судебной защите законных интересов пострадавших детей. Самим учащимся и их законным представителям предлагается обратиться в Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области или оставить электронное обращение на сайте управления.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Обманутые дольщики и обманутые ожидания Повторные общественные слушания о присоединении Новинок у Нижнему Новгороду пройдут 18 октября.
Следственный комитет и прокуратура оценивают деятельность школы №47 и ЕЦМЗ Нарушения санитарного законодательства повлияли на распространение инфекции.
Нижегородскую область предлагают перевести в другой часовой пояс Аналогичная мера уже принималась в 1981 году и была отменена через полгода.
Начался сбор подписей за присоединение Новинок к Нижнему Новгороду Так обманутые дольщики отвечают «старожилам», выступившим против этого решения.
Ремонт кроется в деталях ФАС предъявляет претензии исполнителю работ по ремонту Нижневолжской набережной и театра "Вера".
Муниципальные предприятия становятся рентабельными В числе лидеров оказался ЕЦМЗ, который проверяют в связи со вспышкой дизентерии в школе № 47.
Профиль пользователя