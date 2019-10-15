Начата доследственная проверка по факту вспышки дизентерии в школе N47

Следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области начало доследственную проверку школы №47 Нижнего Новгорода из-за массового заболевания детей острой кишечной инфекцией.

Об этом сообщается на сайте ведомства. Напомним, что в общей сложности отравление получили более 20 детей. На данный момент учебный процесс в школе приостановлен.

Сотрудники СУСК намерены установить причины инфекционного заражения школьников. Для этого изъята необходимая документация, также отобраны образцы воды и продуктов, которые использовались в пищеблоке для приготовления блюд.

При этом в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщили, что выявлен носитель дизентерии в школе № 47. Им оказался работник пищеблока. Уточняется также, что работники пищеблока являются сотрудниками Единого центра муниципального заказа, осуществляющего деятельность по организации питания в учебных заведениях Нижнего Новгорода, в том числе, в школе № 47.

Роспотребнадзор также информирует, что санитарно- эпидемическое расследование продолжается. Материалы расследования будут переданы в следственные органы. Кроме того, управление Роспотребнадзора сообщает, что готово оказать содействие в судебной защите законных интересов пострадавших детей. Самим учащимся и их законным представителям предлагается обратиться в Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области или оставить электронное обращение на сайте управления.