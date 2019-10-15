Правительство разрешило постройку высоток в старой части Самары

Правительство Самарской области отказалось запрещать строительство в историческом центре Самары. Об этом в «Твиттере» сообщил депутат госдумы Александр Хинштейн.

«Увы, правительство Самарской области ответило официальным отказом на предложение ввести мораторий на застройку центра до определения статуса исторического поселения»,— написал депутат.

Мораторий планировалось ввести до придания старой части города статуса «исторического поселения федерального значения». Получив этот статус, предполагалось, что поквартальная застройка центра города будет невозможна.

Алена Смирнова