«Янссен» локализует на кировском «Нанолеке» производство препарата для терапии рака

Компания «Янссен» (подразделение ООО «Джонсон & Джонсон») объявила о локализации на площадке ООО «Нанолек» в Кировской области производства Дарзалекса. Об этом сообщает правительство региона. Этот препарат применяется в инновационной терапии множественной миеломы (форма рака).

Производство препарата будет вестись в соответствии со стандартами GMP и ISO. По словам главы «Нанолека» Владимира Христенко, для предприятия онкологическое направление является одним из фокусных наряду с вакцинальным. Как сообщили “Ъ-Приволжье” в компании, официально проект стартует до конца 2019 года.

ООО «Нанолек» на 100% принадлежит кипрскому Nanolek Holding Ltd, конечными бенефициарами которого являются Владимир Христенко — пасынок вице-премьера Татьяны Голиковой, гендиректор «Нанолек» Михаил Некрасов, Евгений Вайнштейн и Андрей Реус. Выручка компании в 2017 году составила 2,7 млрд руб., убыток — 135,8 млн руб.

Анастасия Еремина