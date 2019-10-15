Продажи Telegraph Media Group продолжают падать

Компания Telegraph Media Group (TMG), владеющая изданиями The Daily Telegraph и The Sunday Telegraph, опубликовала результаты 2018 финансового года (.pdf). Выручка за отчетный период упала с £278 млн до £271 млн, прибыль до уплаты налогов рухнула на 94% и составила £900 тыс.

Несмотря на то что число подписчиков изданий выросло до 400 тыс. и 5 млн человек зарегистрировались для чтения материалов, это не может компенсировать падение продаж печатных изданий и спад рекламы в них. По мнению главы TMG Ника Хью, необходима полная перестройка бизнеса с модели, в которой прибыль получается за счет рекламы, на модель, где прибыль дает подписка. Этот процесс перестройки компания уже начала в 2018 году и ожидает, что по итогам 2019 года это положительно отразится на прибыли, а к 2023 году число подписчиков достигнет 1 млн и число зарегистрированных пользователей — 10 млн.

Алена Миклашевская