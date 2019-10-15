В Оренбуржье бывший энергетик предприятия подозревается в коммерческом подкупе в 12 млн рублей

В Оренбургской области бывший энергетик электросталеплавильного цеха АО «Уральская сталь» обвиняется в коммерческом подкупе на сумму более 12 млн руб. и их легализации. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, в 2015 году мужчина требовал от руководства различных коммерческих предприятий 10% от стоимости сделки. В ответ он должен был подписать договоры на поставку продукции, бесперебойное исполнение обязательств и общее покровительство.

В дальнейшем на протяжении 3 лет, с 2015 года по 2018 год, мужчина получал деньги в качестве коммерческого подкупа от контрагентов АО «Уральская сталь». После чего бывший энергетик предприятия легализовал их, приобретя недвижимость в Королевстве Испании. Следствием наложен арест на банковские счета и недвижимость за границей.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 204 УК РФ (в редакции Федерального закона от 04.05.2011 N 97-ФЗ), ч. 6 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенные в значительном размере), 4 эпизода - п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ч. 8 ст.204УКРФ, ч. 6 ст. 204, 3 эпизода - ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.

Алена Смирнова