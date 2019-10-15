Обвиняемому в покушении на мошенничество адвокату из Удмуртии вынесли приговор

Устиновский районный суд Ижевска признал 36-летего адвоката виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ - «покушение на мошенничество». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Судом установлено, что в апреле 2019 года адвокат предложил потерпевшему повлиять на решения, принятые судьями и должностными лицами внутренних дел по возбужденным в отношении него уголовным делам, запросив за это сумму в 10 млн руб., заведомо зная об отсутствии у него такой возможности. Однако преступление доведено до конца не было, поскольку мужчину задержали сотрудники УФСБ России.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал, уголовное дело по его ходатайству было рассмотрено в особом порядке без проведения судебного разбирательства.

С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности преступления суд назначил подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а также штраф в размере 600 тыс. руб.