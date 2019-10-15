Глава Адыгеи в режиме видеоселектора принял участие в заседании Совета при Президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам

Сегодня под руководством Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева состоялось заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.



Участники встречи, на которой присутствовали руководители федеральных министерств и ведомств, обсудили ход реализации региональных проектов, сформированных в рамках нацпроектов «Здоровье» и «Демография». В режиме видеоселектора в работе заседания принял участие Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Одной из главных тем обсуждения стали вопросы, связанные с профилактикой и лечением сердечно-сосудистых заболеваний. Глава Правительства РФ напомнил, что к 2024 году стоит задача снизить смертность от инфарктов и инсультов на 25%.

«На эти цели в бюджете предусмотрено 11,6 млрд рублей. Необходимо обратить внимание на то, что в каждом регионе есть своя специфика: где-то не хватает техники, где-то - специализированных больниц. Все это учитывается в региональных проектах и региональных программах», - сказал Дмитрий Медведев.

Кроме того, Дмитрий Медведев поручил ускорить строительство в ряде субъектов РФ детских яслей.

«Деньги в бюджете на эти цели заложены немаленькие, на этот год – почти 65 млрд рублей. Есть регионы, где всё строится хорошими темпами», - сказал Дмитрий Медведев.

Отметим, что на реализацию нацпроекта «Здоровье» в Адыгее из всех источников финансирования выделено более 3,1 млрд. рублей. В рамках данного нацпроекта республика участвует в 7 региональных проектах.

В этом году в сфере здравоохранения запланировано строительство одного и замена двух аварийных ФАПов. В рамках улучшения качества выявления и лечения онкозаболеваний на данный момент уже введено в эксплуатацию 50 единиц оборудования, намечено приобретение еще 76 единиц. Для повышения качества диагностики сердечно-сосудистых заболеваний в Адыгейской республиканской больнице приобретен ангиограф. В республике стоит задача до 2024 года увеличить число врачей и средних медработников до 6,3 тыс. человек. В текущем году 20 врачей и фельдшеров получили компенсационные выплаты при переезде в сельскую местность.

По нацпроекту «Демография» в Адыгее сформировано 5 региональных проектов. На сегодняшний день объем расходов на них превысил 751 млн. рублей. Это почти 53 % от всей стоимости всего нацпроекта.

Для улучшения качества дошкольного образования в регионе до 2021 года будет построено 13 детсадов, из них 6 – уже в этом году. За счет строительства новых детсадов и перепрофилирования действующих ДОУ до конца года планируется создать 1100 мест для детей ясельного возраста.

Кроме того, в республике по региональному проекту «Старшее поколение» приобретено 10 автомобилей для доставки в медучреждения граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности.

Активная работа ведётся по проекту, направленному на формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни. Организовано обучение людей старшего возраста в «школах здоровья». Студенты-волонтеры мединститута МГТУ участвуют в акциях по медобследованию пожилых граждан. По итогам аналитического исследования «РИА-Рейтинг» Адыгея вошла в пятерку регионов-лидеров по приверженности к здоровому образу жизни.

После заседания Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел оперативное совещание с членами Кабинета министров РА, в ходе которого дал поручения по достижению показателей.

«Особое внимание необходимо уделять контрактации, тщательной подготовке техзаданий, жесткому мониторингу сроков строительства и качеству освоения бюджетных средств по нацпроектам. Они несут в себе масштабные изменения, которые нацелены на улучшение качества жизни граждан, и, в конечном счете, от нас с вами зависит выполнение взятых республикой обязательств», - подчеркнул Мурат Кумпилов.