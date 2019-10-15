Отрыто движение транспорта на отремонтированном участке улицы Революции

В Перми открыто автомобильное движение на ул. Революции от ул. Сибирской до Комсомольского проспекта. Об этом в своем Instagram сообщил глава города Дмитрий Самойлов. «Сейчас завершается дооснащение участка дорожными знаками и регулировка светофоров. При этом продолжится укладка трамвайных путей и благоустройство тротуаров. В результате реконструкции этого участка город получает четырехполосную проезжую часть, разделенную трамвайными путями, предназначенными для совместного движения трамваев и автобусов, тротуар со стороны «Орленка», новую конструкцию трамвайных путей, которая обеспечивает плавность хода трамваев, снижает вибрационную нагрузку и ведет к дополнительному снижению шума при движении»,— сообщил господин Самойлов.

Проезд транспорта на участке от Куйбышева до Комсомольского проспекта откроется в конце 2019 года.