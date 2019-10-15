Реальное взыскание штрафов за парковку на газонах в Уфе не превышает 34%

Процент взыскаемости штрафов за парковку на газонах в Уфе за три месяца вырос более чем втрое, но все равно не превышает 34%, сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Артур Гафаров. По его словам, с апреля, когда был введен штраф, по сентябрь административные комиссии выявили более 18 тыс. фактов парковки на газонах, по итогам было составлено 13,2 тыс. протоколов, наложено почти 14 млн руб. штрафов. Из них в бюджет поступило всего 4,8 млн руб., но к концу года городские власти рассчитывают увеличить процент взысканий до 70%, сообщил докладчик.

Артур Гафаров пояснил, что для более эффективной работы административным комиссиям не хватает оргтехники, нужны дополнительные средства для оплаты почтовых расходов. «Ну, у нас, по-моему, все решено — по оргтехнике, по почтовым платежам»,— прервал его выступление сити-менеджер Ульфат Мустафин. Одна из сотрудниц администрации сообщила, что в настоящее время идет закупка дополнительной оргтехники, которая поступит в комиссии в ближайшее время.

Влада Шипилова