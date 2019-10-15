Следователи проводят проверку по информации о получении травмы ребенком в торговом центре Ижевска

В Удмуртии начали доследственную проверку по сообщению в социальных сетях о получении травмы ребенком в детском развлекательном центре «Суперлэнд», расположенном в ТРЦ «Италмас» в Ижевске. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, по данным проверки, произошел инцидент 11 октября. Возраст, состояние потерпевшего и обстоятельства не указываются.

В рамках доследственной проверки выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.