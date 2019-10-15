Полиция готова сотрудничать с агрегаторами такси для оценки наемных водителей

Заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин на мастер-классе в Екатеринбурге для сотрудников ГИБДД по организации безопасности на дорогах, заявил о готовности МВД сотрудничать с агрегаторами такси для быстрой оценки наемных водителей. «У нас собирается большой объем информации о водителях и их нарушениях. Надо сделать чтобы эти массивы информации были востребованы. Сейчас у нас есть взаимодействие с автотранспортными предприятиями, которые просеивают своих водителей через наши базы. В целом мы готовы работать и с агрегаторами такси, которые заинтересованы видеть картину по конкретному водителю», — пояснил полковник Понарьин.

Игорь Лесовских