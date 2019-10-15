Белгородская, Липецкая и Тамбовская области вошли в ТОП-5 регионов по вводу индивидуального жилья

Регионами-лидерами по вводу индивидуальных жилых домов (ИЖС) из расчета на одного жителя, по состоянию на 1 августа 2019 года, стали Белгородская область (0,36 кв. м), Липецкая (0,34 кв. м), Московская (0,3 кв. м), Ульяновская (0,28 кв. м) и Тамбовская (0,25 кв. м). Об этом сообщил департамента строительства и транспорта Белгородчины по итогам прошедшего в регионе форума «Сообщество». В среднем по России ввод ИЖС на одного жителя составляет 0,13 кв. м. Самые низкие показатели в Амурской (0,02 кв. м) и Магаданской (0,01 кв. м) областях.

Опыт Белгородской и Липецкой областей в сфере развития индивидуального жилищного строительства стал основой комплексного решения, проработанного с Минстроем, которое будет предложено для тиражирования в пилотных регионах, а затем и по всей стране. «Государственная и муниципальная поддержка ИЖС, когда власть помогает не всем в целом, а конкретному домохозяйству, адресно, должна стать одним из самых используемых инструментов территориального развития, стимулирования экономического роста и социальной поддержки населения в городах, регионах, сельских территориях»,- заявил член Общественной палаты РФ Леонид Шафиров.

Подробнее о проекте развития ИЖС в Белгороде в публикации “Ъ-Черноземье”.

Ирина Лобанова