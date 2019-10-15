Пассажиропоток аэропорта Геленджик увеличился на 17%

Аэропорт Геленджик в январе-сентябре 2019 года обслужил 321,8 тыс. человек, что на 17 % больше аналогичного периода 2018 года, сообщает пресс-служба транспортного узла.

За девять месяцев этого года из аэропорта Геленджик отправилось 163,4 тыс. пассажиров, что на 17% больше, чем в прошлом году. Количество прибывших в аэропорт увеличилось на 18% и составило 158,4 тыс. человек.

«Пассажиропоток аэропорта в 2019 году является рекордным за всю десятилетнюю историю его работы. При этом трафик сохраняется и сегодня, несмотря на окончание летнего сезона. В сентябре аэропорт обслужил около 58 тыс. пассажиров. В период весенне-летней навигации этого года мы совместно с нашими партнерами расширили сеть полетов – прямые рейсы в Геленджик выполняли 11 авиакомпаний по 12 направлениям»,— передает пресс-служба слова генерального директора ООО «Аэропорт Геленджик Ивана Таранченко.

Самыми популярными региональными направлениями стали Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сургут и Омск. В тройку лидеров по объему перевезенных пассажиров вошли авиакомпании «Аэрофлот», «ЮТэйр» и «Победа», совместно они перевезли 232 тыс. пассажиров.

Дарья Голякова