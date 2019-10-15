На бизнес-форум «Дело за малым!» зарегистрировались порядка 15 тысяч человек

На форум малого и среднего бизнеса «Дело за малым», который пройдет в Краснодаре, в Экспоград-Юг 18-19 октября зарегистрировались порядка 15 тысяч человек, регистрация продолжается.



В прошлом году мероприятие собрало порядка 14 тысяч участников. В этом году организаторы ожидают не менее 20 тысяч человек за два дня форума.

В этом году хедлайнерами программу станут Илья Варламов, Сергей Галицкий, Радислав Гадапас, Майкл Трейси, Аллан Пиз, Геннадий Падалка и другие.

В программе мероприятия семинары, мастер-классы, круглые столы, лекции, презентации, нетворкинг, форум «Мой бизнес», ток-шоу, бизнес-игры панельные дискуссии, биржа контактов, выставка франшиз, пленарное заседание и другие активности.

В рамках вечерней программы 19 октября пройдет концерт группы «Рекорд Оркестр», а также юмористическое шоу «Comedy club».

Напомним, чтобы попасть на площадку «Дело за малым!» обязательно необходимо получить билет на сайте. Регистрация бесплатная, она продлится до 19 октября включительно.

В форуме принимают участие крупнейшие компании страны и региона, которые поддерживают развитие предпринимательского сообщества. Яркие активности для бизнесменов предложит генеральный спонсор «Россельхозбанк». Также проект поддерживают партнеры HeadHunter, РНКБ, «Кубань-Вино», «Кубань-Кредит», ВТБ, «Промсвязьбанк» и банк «Центр-Инвест».